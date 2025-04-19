Вулин не включен в новый кабмин Сербии из-за давления Запада на Вучича — источник
14:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Занимавший ранее пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей пророссийской позицией, не включен в новое правительство из-за давления Запада на президента страны Александара Вучича. Об этом заявил ТАСС источник.
«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — отметил собеседник агентства.
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