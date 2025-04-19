Путин поручил продумать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая определить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в РФ для ушедших с рынка зарубежных инвесторов.

Речь идет об акциях (долях в уставных капиталах) компаний, на нерыночных условиях отчужденных иностранцами после 22 февраля 2022 года. Кабмин должен будет обеспечить защиту интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся сейчас владельцами этих активов.