Путин поручил продумать механизм обратного выкупа для ушедших брендов
17:30 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая определить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в РФ для ушедших с рынка зарубежных инвесторов.
Речь идет об акциях (долях в уставных капиталах) компаний, на нерыночных условиях отчужденных иностранцами после 22 февраля 2022 года. Кабмин должен будет обеспечить защиту интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся сейчас владельцами этих активов.
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