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Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования — глава Минпромторга РФ

19:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования, Минпромторг надеется на позитивный эффект для отрасли. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования — она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее сейчас даны поручения Денисом Валентиновичем Мантуровым по расширению программы льготного кредитования. Мы надеемся, что это даст какой-то позитивный эффект, и мы все-таки сможем несколько ситуацию улучшить», — сказал Алиханов.

«Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок. Но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модельной линейки „Автоваза“, — добавил министр.

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