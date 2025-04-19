17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 [мск] 19 апреля до 00:00 [мск] 21 апреля», — говорится в сообщении.

[обновлено 17:05]

Российские войска должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать пасхальное перемирие, также заявил президент. «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал он.