Путин объявил пасхальное перемирие
17:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 [мск] 19 апреля до 00:00 [мск] 21 апреля», — говорится в сообщении.
[обновлено 17:05]
Российские войска должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать пасхальное перемирие, также заявил президент. «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал он.
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