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НОВОСТИ

Украина предлагает продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля

09:35 20.04.2025 Источник: РБК

Украина предлагает продлить предложенное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что ожидает докладов главкома ВСУ Александра Сырского по обстановке в зоне боевых действий.

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