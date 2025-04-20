Украина предлагает продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля

09:35 Источник: РБК

Украина предлагает продлить предложенное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что ожидает докладов главкома ВСУ Александра Сырского по обстановке в зоне боевых действий.