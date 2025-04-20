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Мирошник пока не видит серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии соблюдать режим прекращения огня

11:45 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона, нарушив пасхальное перемирие, демонстрирует, что не способна даже на 30 часов прекратить огонь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели все время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли», — сказал дипломат. «Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать», — подчеркнул он.

«Сегодня уже были обстрелы и Донецка, сегодня утром отработало ПВО, были обстрелы на горловском направлении, грохотало ночью на кременском направлении. И вот на херсонском направлении тоже мы фиксируем достаточно большое количество ударов. К сожалению, эта статистика не прекращается. Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», — сказал дипломат

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