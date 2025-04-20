Посылки от бизнес-клиентов частным лицам в США дороже 800 долл DHL пока не будет отправлять
21:00 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
DHL обосновывает свое решение тем, что сейчас в США начали действовать новые таможенные правила, которые требуют для товаров стоимостью выше $800 официального оформления. Ранее они касались отправлений на сумму более $2,5 тыс. Отправителю в таком случае для оформления посылки в США, как правило, необходимо указать более подробно данные о содержимом, происхождении товара и другие сведения, иногда получить специальные лицензии. Проверка всей этой информации требует времени и означает для DHL увеличение расходов.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать