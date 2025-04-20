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НОВОСТИ

Посылки от бизнес-клиентов частным лицам в США дороже 800 долл DHL пока не будет отправлять

21:00 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

DHL обосновывает свое решение тем, что сейчас в США начали действовать новые таможенные правила, которые требуют для товаров стоимостью выше $800 официального оформления. Ранее они касались отправлений на сумму более $2,5 тыс. Отправителю в таком случае для оформления посылки в США, как правило, необходимо указать более подробно данные о содержимом, происхождении товара и другие сведения, иногда получить специальные лицензии. Проверка всей этой информации требует времени и означает для DHL увеличение расходов.

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