ЕС хочет изменить регламент по выбросам метана для закупок СПГ из США — Reuters

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность снижения требований регламента по выбросам метана для увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США с целью предотвращения торговой войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, коррективы, которые не ослабят в целом законодательство по выбросам, предоставят преимущество экспортерам из США. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев по поводу сути изменений, отметив, что ЕК «ведет постоянный диалог с промышленниками по вопросам, связанным с законодательством сообщества».

С начала года Брюссель требует от импортеров нефти и газа отслеживать и информировать европейских регуляторов о возможных объемах выбросов метана, связанных с закупками энергоресурсов.