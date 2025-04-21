ЕС хочет изменить регламент по выбросам метана для закупок СПГ из США — Reuters
10:05 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает возможность снижения требований регламента по выбросам метана для увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США с целью предотвращения торговой войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, коррективы, которые не ослабят в целом законодательство по выбросам, предоставят преимущество экспортерам из США. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев по поводу сути изменений, отметив, что ЕК «ведет постоянный диалог с промышленниками по вопросам, связанным с законодательством сообщества».
С начала года Брюссель требует от импортеров нефти и газа отслеживать и информировать европейских регуляторов о возможных объемах выбросов метана, связанных с закупками энергоресурсов.
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