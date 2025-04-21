В Госдепе назвали предполагаемый план реструктуризации ведомства безумным — Politico
12:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Госдепартамента были потрясены сообщениями о возможных сокращениях в ведомстве США, один из них назвал предполагаемый план его реструктуризации безумным. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских дипломатов.
Как отмечается, сотрудники ведомства не понимают логики, лежавшей в основе плана реформирования. Один из дипломатов в беседе с Politico назвал появившийся в СМИ документ «безумным и сумасбродным». Издание указывает, что появление плана усилило страхи служащих Госдепартамента относительно судьбы их ведомства. Многие из них боятся массовых сокращений на фоне усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с бюрократией в правительстве.
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