Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
15:12 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
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