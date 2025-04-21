Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.