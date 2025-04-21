22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западное оружие, которое поставляют Украине, постоянно всплывает на международном черном рынке. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами российских муниципалитетов.

«Даже поставки оружия, которые осуществляются из западных стран, — это оружие оказывается на черных международных рынках. То в Африке всплыло, то на Ближнем Востоке, то еще где-то», — отметил он, описывая уровень коррупции на Украине.