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НОВОСТИ

Поставляемое Украине оружие постоянно всплывает на черном рынке — Путин

22:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западное оружие, которое поставляют Украине, постоянно всплывает на международном черном рынке. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами российских муниципалитетов.

«Даже поставки оружия, которые осуществляются из западных стран, — это оружие оказывается на черных международных рынках. То в Африке всплыло, то на Ближнем Востоке, то еще где-то», — отметил он, описывая уровень коррупции на Украине.

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