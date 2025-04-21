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У министра внутренней безопасности США украли в ресторане сумку с паспортом — CNN

22:40 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США расследует кражу сумочки в ресторане у министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN.

По его данным, сумочку похитили, когда министр ужинала в вашингтонском ресторане. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина в медицинской маске похитил сумочку и покинул ресторан. В сумочке находились водительское удостоверение, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чековая книжка, а также около $3 тыс. наличными. Эту информацию телеканалу подтвердили два собеседника, в том числе один источник в правоохранительных органах.

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