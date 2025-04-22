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НОВОСТИ

Очередь машин на въезд в Польшу через границу Белоруссии за сутки выросла в 8 раз

12:05 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь автомобилей на въезд в Польшу через белорусскую границу за сутки увеличилась в восемь раз. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«За сутки очередь в Польшу увеличилась в 8 раз», — говорится в сообщении в телеграм-канале. По данным ведомства, после выходных очередь легковых автомобилей на выезд из Белоруссии перед польским пунктом пропуска «Тересполь» за 24 часа выросла со 170 до 900 единиц. Перед погранпереходом «Кукурыки» сегодня по состоянию на 10:00 мск въезда в Польшу ожидают 1 400 грузовиков. При этом польская сторона за сутки оформила 47% транспорта от нормы.

Как проинформировали в ГПК, на втором месте по количеству грузовиков в очереди (830 единиц) — маршрут через литовские погранпереходы «Мядининкай» и «Шальчининкай». За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 23% фур.

Въезда в Латвию перед единственным функционирующим на границе с балтийской республикой пунктом пропуска «Патерниеки» ожидают 400 большегрузов. Сопредельные контрольные службы оформили лишь 33% фур, следующих в Евросоюз.

В погранкомитете добавили, что помимо КПП «Тересполь», незначительные очереди легковушек фиксируются на литовском направлении — 60 транспортных средств.

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