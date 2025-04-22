Киев должен расчистить юридические препятствия для переговоров с РФ — Песков
13:05 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев при желании может устранить препятствия для контактов с российской стороной, если у него есть готовность к переговорам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности обсуждать в двустороннем формате с Украиной тему ненанесения ударов по гражданским объектам. Отвечая на вопрос, помешает ли этим переговорам запрет Киева на контакты с РФ, Песков подчеркнул: «При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность».
«Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров, это еще одно повторение этой готовности», — добавил представитель Кремля.
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