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Украинский конфликт научил Россию противостоять западному вооружению — военачальник НАТО

16:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за время конфликта на Украине смогли хорошо изучить вооружение, которое Запад поставляет Киеву, и научиться ему противостоять. Такое мнение высказал французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

«На протяжении трех лет Россия проходила школу [противодействия] западной военной технике. Украина располагала практически всем, что мы могли ей дать, и поэтому Россия адаптировалась и научилась противостоять этой технике», — сказал Вандье в подкасте журнала L'Express.

Адмирал предупредил, что если силы НАТО «не восстановят свое техническое и тактическое превосходство», то во время следующего конфликта они могут столкнуться с трудностями. По его словам, одним из вызовов для альянса станет способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям на поле боя.

Как объяснил Вандье, с 2022 года украинский конфликт прошел несколько фаз, во время которых доминировало различное вооружение. Сначала использовались танки и противотанковые ракеты, потом стали широко применяться дроны, затем — зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные возможности, и, наконец, обе стороны вернулись к артиллерии и пехоте. В результате, отметил Вандье, в современных конфликтах необходимо постоянно менять вооружение, тактику и внедрять инновационные технологии. «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете», — подчеркнул адмирал.

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