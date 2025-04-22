МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в этом году до 1,5%

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста ВВП России в текущем году до 1,5%. Об этом говорится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в январе. Фонд также улучшил оценки ВВП РФ в 2024 году с 3,8% до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 п. п. свой прогноз роста российской экономики на 2026 год, до 0,9%.