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НОВОСТИ

Ушаков считает, что пока рано говорить о достижении какого-то результата в переговорах РФ и США по Украине

18:37 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Говорить о результатах переговорного процесса с США по ситуации на Украине пока рано. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и, я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе. Но что касается достижения какого-то результата, пока еще, мне кажется, рано говорить», — сказал Ушаков.

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