Пекин против манипуляций Киева о помощи Китая РФ в конфликте на Украине — МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти категорически против необоснованных обвинений и манипуляций Киева из-за якобы участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ в украинском конфликте и оборонного сотрудничества с Москвой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — подчеркнул он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать недавний вызов посла КНР в украинский МИД.