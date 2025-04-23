Более 1 трлн руб. бюджетных кредитов будет списано регионам в ближайшие 5 лет
17:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долг российских регионов снизился до минимальных уровней. В ближайшие пять лет будет списано еще более 1 трлн рублей бюджетных кредитов, которые пойдут на развитие инфраструктуры. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина России в Национальном центре «Россия».
«Видим, что долг в последнее время регионов снизился, сегодня находится на минимальных уровнях. За пятилетку мы спишем дополнительно еще более 1 трлн рублей бюджетных кредитов с направлением этих денег на инфраструктурное развитие», — сказал он.
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