Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Республики Крым, по десять БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Нижегородской областей и два — над территорией Московского региона», — сказали в ведомстве.