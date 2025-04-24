Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над регионами России
09:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Республики Крым, по десять БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Нижегородской областей и два — над территорией Московского региона», — сказали в ведомстве.
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