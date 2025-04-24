Медведев указал на возможность создания альтернативы МУС в рамках БРИКС
10:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание международно-правового органа, альтернативного Международному уголовному суду (МУС), возможно в рамках БРИКС. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в 1-м номере за 2025 год журнала «Правоведение» СПбГУ.
«Вполне возможной выглядит и проработка на межрегиональном уровне (например, в рамках БРИКС) концепции создания международно-правового органа, альтернативного Гаагскому уголовному суду», — заявил политик.
Новый судебный орган БРИКС, по его словам, мог бы подтвердить стремление государств, входящих в объединение, «неукоснительно следовать принципам Устава ООН», включая иммунитет глав суверенных государств от какой-либо иностранной юрисдикции и запрет вмешательства во внутренние дела стран, «в том числе путем незаконного иностранного инструктирования лидеров оппозиции».
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