Токаев назвал РФ главным стратегическим партнером Казахстана

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является главным стратегическим партнером и надежным союзником Казахстана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Россия — главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана», — приводит слова Токаева его пресс-служба.