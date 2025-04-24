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НОВОСТИ

Токаев назвал РФ главным стратегическим партнером Казахстана

11:20 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является главным стратегическим партнером и надежным союзником Казахстана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Россия — главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

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