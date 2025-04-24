Путин в этом году решил огласить послание парламенту в более поздний срок
13:32 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дата оглашения в этом году послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, оно сдвигается на более поздний срок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», — ответил представитель Кремля на вопрос, почему в этом году сдвигается оглашение послания.
«Пока дата не определена. Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», — подчеркнул Песков.
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