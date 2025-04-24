Путин в этом году решил огласить послание парламенту в более поздний срок

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата оглашения в этом году послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, оно сдвигается на более поздний срок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», — ответил представитель Кремля на вопрос, почему в этом году сдвигается оглашение послания.

«Пока дата не определена. Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», — подчеркнул Песков.