Украине придется пойти на уступки в мирных переговорах с РФ — Дуда

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине в какой-то степени придется отступить от своих требований в переговорах об окончании конфликта с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Euronews.

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда. «Это должен быть компромисс.<…> Каждая из сторон должна будет уступить», — добавил он.