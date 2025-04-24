Украине придется пойти на уступки в мирных переговорах с РФ — Дуда
14:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине в какой-то степени придется отступить от своих требований в переговорах об окончании конфликта с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Euronews.
«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда. «Это должен быть компромисс.<…> Каждая из сторон должна будет уступить», — добавил он.
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