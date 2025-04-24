Рост ВВП РФ в этом году планово замедлится — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП РФ в этом году будет чуть ниже, чем в прошлом, — это нужно для сохранения макроэкономических показателей и борьбы с инфляцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — сказал глава государства.