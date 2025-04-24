Относительно судьбы Зеленского возможны разные варианты — Нарышкин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что относительно судьбы Владимира Зеленского возможны разные варианты.

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности побега Зеленского из Киева.