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Лондон может отказаться от планов отправки военных на Украину из-за рисков — The Times

10:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании может отказаться от планов по отправке своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на близкие к переговорам «коалиции желающих» источники.

«Риски слишком высоки, а сил недостаточно для такой задачи, — заявил собеседник издания, считающий несостоятельными планы по отправке десятков тысяч европейских миротворцев на Украину. — Соединенное Королевство всегда исходило из этого. Это Франция выступала за большую демонстрацию силы».

Кроме того, как отмечает издание, отказ от планов размещения иностранных контингентов на Украине после прекращения огня рассматривается как уступка Москве, способствующая скорейшему завершению мирных переговоров. По данным The Times, европейские союзники Киева сосредоточатся на оказании Украине военной помощи и восстановлении страны, а также осуществлении воздушных и морских миссий.

«Проблема теперь в том, чтобы найти такой компромисс, при котором Украине не придется отказываться от всех своих красных линий», — добавил он.

Сообщается, что Великобритания и Франция по-прежнему планируют отправить военных инструкторов на запад Украины, однако, вероятно, откажутся от планов размещения своих военных вблизи линии разграничения и на критических инфраструктурных объектах, что обсуждалось ранее. Представитель Минобороны королевства назвал полученную The Times информацию слухами, подчеркнув, что в «коалиции желающих» по-прежнему обсуждают различные варианты оказания помощи Киеву.

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