Глава правящей партии Грузии, объявивший об уходе из политики, исключил уход в оппозицию

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что покидает политику, исключил уход в оппозицию к действующей власти.

Ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Гарибашвили покидает правящую партию и переходит в оппозицию из-за разногласий с однопартийцами.

«Я вам скажу, что ничего подобного (уход в оппозицию — прим. ТАСС) не рассматривается. Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами», — сказал Гарибашвили на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.