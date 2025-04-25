Глава правящей партии Грузии, объявивший об уходе из политики, исключил уход в оппозицию
12:20 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что покидает политику, исключил уход в оппозицию к действующей власти.
Ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Гарибашвили покидает правящую партию и переходит в оппозицию из-за разногласий с однопартийцами.
«Я вам скажу, что ничего подобного (уход в оппозицию — прим. ТАСС) не рассматривается. Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами», — сказал Гарибашвили на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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