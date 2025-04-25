Трамп не останавливал Израиль от ударов по Ирану — Time

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не останавливал Израиль от ударов по Ирану.

«Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения», — отметил президент США в интервью Time. Он добавил, что не исключает военного участия США в возможном конфликте между Израилем и Ираном.