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НОВОСТИ

Трамп не останавливал Израиль от ударов по Ирану — Time

16:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не останавливал Израиль от ударов по Ирану.

«Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения», — отметил президент США в интервью Time. Он добавил, что не исключает военного участия США в возможном конфликте между Израилем и Ираном.

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