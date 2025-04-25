Трамп не исключил личной встречи с Зеленским в Риме

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским в Риме.

Беседуя в Белом доме с журналистами перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска, глава вашингтонской администрации заявил, что проведет в столице Италии встречи «с многими иностранными лидерами». «Я буду встречаться с итальянцами, да», — подтвердил Трамп, имея в виду руководство в Риме. «С вашим премьер-министром?» — спросил он у одного из журналистов. Однако в ответ ему сказали, что спрашивают о том, намечена ли у него встреча с Зеленским. «Ах, вот как… Ну… Это возможно», — ответил президент, не приведя никаких деталей.