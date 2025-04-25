0
0
14
НОВОСТИ

Трамп не исключил личной встречи с Зеленским в Риме

20:40 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским в Риме.

Беседуя в Белом доме с журналистами перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска, глава вашингтонской администрации заявил, что проведет в столице Италии встречи «с многими иностранными лидерами». «Я буду встречаться с итальянцами, да», — подтвердил Трамп, имея в виду руководство в Риме. «С вашим премьер-министром?» — спросил он у одного из журналистов. Однако в ответ ему сказали, что спрашивают о том, намечена ли у него встреча с Зеленским. «Ах, вот как… Ну… Это возможно», — ответил президент, не приведя никаких деталей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:43 25.04.2025
Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»
0
106
20:20 25.04.2025
Генсек ООН на празднование 80-летия Победы в Москву не поедет
0
164
19:10 25.04.2025
Ведущие компании России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении
0
253
18:12 25.04.2025
Сегодняшняя встреча Путина и Уиткоффа пришлась на дату 80-й годовщины встречи на Эльбе
0
373
17:40 25.04.2025
13% украинцев планируют покинуть родину в течение полугода — исследование
0
408
17:12 25.04.2025
Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина
0
386
17:00 25.04.2025
США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине — Трамп
0
438
16:32 25.04.2025
РФ надо перестать «по старинке» тянуть газопроводы внутри страны и перейти на СПГ — Шойгу
0
487
16:12 25.04.2025
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
0
445
16:00 25.04.2025
Трамп не останавливал Израиль от ударов по Ирану — Time
0
482

Возврат к списку