Ночью над регионами РФ сбито 45 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Липецкой области», — сказали в ведомстве.