0
0
177
НОВОСТИ

Ночью над регионами РФ сбито 45 украинских БПЛА

08:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Липецкой области», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 26.04.2025
Сделка по Украине по большей части согласована, нужна встреча на высоком уровне — Трамп
0
23
09:00 26.04.2025
ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету — ЦАХАЛ
0
115
08:50 26.04.2025
Армия РФ наносит удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины — Марочко
0
143
08:40 26.04.2025
Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика и заявил, что рассмотрит это
0
190
21:50 25.04.2025
США провели новое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для армии и ВМС
0
1087
20:43 25.04.2025
Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»
0
932
20:40 25.04.2025
Трамп не исключил личной встречи с Зеленским в Риме
0
1003
20:20 25.04.2025
Генсек ООН на празднование 80-летия Победы в Москву не поедет
0
1127
19:10 25.04.2025
Ведущие компании России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении
0
1080
18:12 25.04.2025
Сегодняшняя встреча Путина и Уиткоффа пришлась на дату 80-й годовщины встречи на Эльбе
0
1200

Возврат к списку