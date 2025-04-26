Ночью над регионами РФ сбито 45 украинских БПЛА
08:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Липецкой области», — сказали в ведомстве.
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