В марте разница между пенсиями работающих и неработающих составила почти 3 тыс. рублей

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в марте 2025 года на 2,8 тыс. рублей превысил средний размер для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной и работающим, и неработающим пенсионерам, состоящим на учете в системе Соцфонда, в марте составил 23 238 рублей, тогда как в январе — 23 175 рублей. Если сравнивать год к году, то показатель вырос на 2,4 тыс. рублей (в марте 2024 года — 20 824 рублей).

При этом для работающих пенсионеров средний размер в марте составил 20 972 рублей, а для неработающих — 23 794 рублей.

Однако если говорить о динамике, то пенсии работающих пенсионеров растут быстрее. В марте прошлого года средние пенсии для них составляли 17 300 рублей — за год рост составил 3,6 тыс. рублей. В то же время в марте 2024 года для неработающих показатель составлял 21 643 рубля, таким образом, рост год к году составил 2,1 тыс. рублей.