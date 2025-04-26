В марте разница между пенсиями работающих и неработающих составила почти 3 тыс. рублей
10:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в марте 2025 года на 2,8 тыс. рублей превысил средний размер для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной и работающим, и неработающим пенсионерам, состоящим на учете в системе Соцфонда, в марте составил 23 238 рублей, тогда как в январе — 23 175 рублей. Если сравнивать год к году, то показатель вырос на 2,4 тыс. рублей (в марте 2024 года — 20 824 рублей).
При этом для работающих пенсионеров средний размер в марте составил 20 972 рублей, а для неработающих — 23 794 рублей.
Однако если говорить о динамике, то пенсии работающих пенсионеров растут быстрее. В марте прошлого года средние пенсии для них составляли 17 300 рублей — за год рост составил 3,6 тыс. рублей. В то же время в марте 2024 года для неработающих показатель составлял 21 643 рубля, таким образом, рост год к году составил 2,1 тыс. рублей.
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