На линии контроля в Кашмире снова зафиксированы обстрелы с обеих сторон

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Индии и Пакистана вновь обменялись выстрелами на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источник в армии.

«В ночь с 25 на 26 апреля с различных постов пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире велась неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия», — сказал источник. «Индийские войска ответили соответствующим огнем из стрелкового оружия», — добавил он.

Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало. Последний подобный инцидент произошел в ночь с 24 на 25 апреля.

Как указало агентство, пакистанские военные были приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о том, что они будут преследовать террористов, участвовавших в стрельбе в Пахалгаме.