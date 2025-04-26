Кабмин выделил дополнительные 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделило более 1,3 млрд руб. на компенсацию расходов за наем жилья семьям в Курской области, которые вынуждены были покинуть свои места проживания из‑за обстрелов ВСУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои места проживания из‑за обстрелов, дополнительно выделено более 1,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства из резервного фонда получат более 21 тыс. семей и они предназначаются для выплаты компенсации за период с мая по июль 2025 года, что позволит своевременно возместить гражданам понесенные ими расходы за наем жилья.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 апреля.

Мишустин поручил Минфину и Минстрою как можно скорее довести средства до региона, чтобы выплаты получили все, кому они предназначены.