Сильный взрыв прогремел в иранском порту Бендер-Аббас

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Причины и подробности случившегося не уточняются.