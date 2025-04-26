Сильный взрыв прогремел в иранском порту Бендер-Аббас
16:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Причины и подробности случившегося не уточняются.
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