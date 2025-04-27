В МВД РФ рассказали, как выявить дипфейки, чтобы не стать жертвой мошенников

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неестественная интонация речи, слишком редкое моргание и нетипичные просьбы могут быть показателями того, что видео является дипфейком. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так, чтобы не стать жертвой использующих искусственный интеллект мошенников, стоит обращать внимание на речь, советуют в МВД. Если интонация неестественная, тон речи «роботизированный», то стоит лишний раз связаться с человеком для проверки его личности, убедиться, что он не был использован мошенниками в дипфейке.

Выдать фейковое видео могут также глаза и рот, отмечают в УБК. Например, признаками дипфейка будут слишком редкое моргание, а также не синхронизированное с речью движение губ. Кроме того, стоит обращать внимание на движения. Если они нетипичные, то, скорее всего, видео является дипфейком. Также насторожить должны необычные просьбы, которые поступают по нестандартным каналам связи, подчеркнули в ведомстве.