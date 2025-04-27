0
0
199
НОВОСТИ

В ночь на 28 апреля в Москве температура воздуха может опуститься ниже нуля - синоптики

16:30 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее холодная ночь третьей декады апреля прогнозируется в центральной России в понедельник, в Москве температура понизится до минус 4 градусов, в Подмосковье — до минус 6 градусов. Температура в понедельник будет характерной для начала апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночь на понедельник будет, пожалуй, наиболее холодная в этой декаде, давление резко повысится — буквально на 10 миллиметров ртутного столба. Земля будет охлаждаться при безоблачном небе и северном ветре. Поэтому даже в столице прогнозируются заметные отрицательные температуры — минус 2 — минус 4 градуса, а по области до 6 градусов. В общем, такие легкие морозцы», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 27.04.2025
В администрации Трампа рассматривают варианты восстановления связей с КНДР - СМИ
0
2
17:10 27.04.2025
Рубио: Мирные сделки должны основываться на верификации
0
110
13:50 27.04.2025
МЧС России поможет тушить пожар в иранском порту Шахид-Раджаи
0
439
12:30 27.04.2025
Минобороны РФ сообщила об ударе по складам ВСУ с со снарядами для установок HIMARS
0
568
11:00 27.04.2025
Все оставшиеся в Курской области одиночные группы противника скоро будут уничтожены – из доклада Путину
0
655
10:30 27.04.2025
Послание об истинном месте его церкви проглядывалось в духовном завещании папы римского Франциска - СМИ
0
695
10:00 27.04.2025
В Совете Федерации предложат список рекомендаций по критериям возвращения иностранных компаний в Россию
0
645
09:20 27.04.2025
В МВД РФ рассказали, как выявить дипфейки, чтобы не стать жертвой мошенников
0
688
09:10 27.04.2025
Трамп хочет, чтобы американские суда ходили бесплатно по Суэцкому и Панамскому каналам
0
731
09:00 27.04.2025
В Европе пошли разговоры о токсичности Урсулы фон дер Ляйен - СМИ
0
781

Возврат к списку