В ночь на 28 апреля в Москве температура воздуха может опуститься ниже нуля - синоптики

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее холодная ночь третьей декады апреля прогнозируется в центральной России в понедельник, в Москве температура понизится до минус 4 градусов, в Подмосковье — до минус 6 градусов. Температура в понедельник будет характерной для начала апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночь на понедельник будет, пожалуй, наиболее холодная в этой декаде, давление резко повысится — буквально на 10 миллиметров ртутного столба. Земля будет охлаждаться при безоблачном небе и северном ветре. Поэтому даже в столице прогнозируются заметные отрицательные температуры — минус 2 — минус 4 градуса, а по области до 6 градусов. В общем, такие легкие морозцы», — сказал он.