За ночь сбиты 115 украинских беспилотников, из них 102 — над Брянской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 102 над территорией Брянской области, 9 БПЛА над территорией Республики Крым, 2 БПЛА над территорией Курской области и по 1 БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.