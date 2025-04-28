За ночь сбиты 115 украинских беспилотников, из них 102 — над Брянской областью
09:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 102 над территорией Брянской области, 9 БПЛА над территорией Республики Крым, 2 БПЛА над территорией Курской области и по 1 БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.
НОВОСТИ
- 09:05 28.04.2025
- Ким Чен Ын назвал священной миссией участие КНДР в освобождении Курской области
- 21:00 27.04.2025
- The Sun с помощью специалиста выяснила, что говорилось на видео встречи Трампа и Зеленского в Ватикане
- 19:40 27.04.2025
- Премьер-министр Гренландии выразил желание встретиться с президентом США
- 17:40 27.04.2025
- В администрации Трампа рассматривают варианты восстановления связей с КНДР - СМИ
- 17:10 27.04.2025
- Рубио: Мирные сделки должны основываться на верификации
- 16:30 27.04.2025
- В ночь на 28 апреля в Москве температура воздуха может опуститься ниже нуля - синоптики
- 13:50 27.04.2025
- МЧС России поможет тушить пожар в иранском порту Шахид-Раджаи
- 12:30 27.04.2025
- Минобороны РФ сообщила об ударе по складам ВСУ с со снарядами для установок HIMARS
- 11:00 27.04.2025
- Все оставшиеся в Курской области одиночные группы противника скоро будут уничтожены – из доклада Путину
- 10:30 27.04.2025
- Послание об истинном месте его церкви проглядывалось в духовном завещании папы римского Франциска - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать