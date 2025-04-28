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Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

09:20 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Я полагаю, это так, да», — сообщил американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса.

«Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Зеленскому — прим. ТАСС), я говорю им: „Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его (полуостров — прим. ТАСС)?“ Кстати, они уступили его без единого выстрела», — добавил Трамп.

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