Пошлины Трампа оказали давление на рынок труда в КНР — Минтруд

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом негативно повлияло на рынок труда в Китае. Об этом заявил на брифинге заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юй Цзядун.

«Влияние извне усилилось, США поочередно ввели высокие пошлины, некоторые внешнеторговые компании столкнулись с трудностями в производстве и работе, это повлияло на занятость некоторых трудящихся, давление на трудоустройство продолжает расти», — сказал он.