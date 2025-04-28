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НОВОСТИ

Пошлины Трампа оказали давление на рынок труда в КНР — Минтруд

10:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом негативно повлияло на рынок труда в Китае. Об этом заявил на брифинге заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юй Цзядун.

«Влияние извне усилилось, США поочередно ввели высокие пошлины, некоторые внешнеторговые компании столкнулись с трудностями в производстве и работе, это повлияло на занятость некоторых трудящихся, давление на трудоустройство продолжает расти», — сказал он.

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