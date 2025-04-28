Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
09:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении от украинских формирований Курской области. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля.
«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, — отметил Путин. — Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР».
«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную, — подчеркнул президент РФ. — Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой».
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