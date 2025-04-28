В РФ до 2030 года нужно привлечь в сферу здравоохранения 496 тыс. медработников — Котяков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 496 тыс. медицинских работников со средним специальным и высшим образованием нужно привлечь в сферу здравоохранения РФ до 2030 года, в среднем это почти 100 тыс. медиков ежегодно. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

«С учетом возрастной характеристики занятых в перспективе до 2030 года необходимо дополнительно привлечь в отрасль 496 тыс. медицинских работников со средним специальным и высшим образованием. Из них 276 тыс. — это врачи различных специальностей, 220 тыс. — это работники со средним специальным медицинским образованием. То есть в среднем это почти 100 тыс. медиков ежегодно», — сказал он.