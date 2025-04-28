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США хотят постоянного прекращения огня на Украине, пока настроены оптимистично — Белый дом

17:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, президент США Дональд Трамп пока настроен оптимистично относительно перспектив завершения конфликта. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (Трамп — прим. ТАСС) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — заявила Ливитт.

«Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот [конфликт]», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, изменила ли что-либо в подходе США к урегулированию украинского кризиса встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане, Ливитт заявила, что хозяин Белого дома становится «все больше раздосадован» обеими сторонами. По ее мнению, встреча Трампа с Зеленским свидетельствует о том, что американский лидер «прилагает большие усилия и уделяет время» попыткам урегулирования, поскольку «хочет быть президентом-миротворцем».

«Это невероятно сложная ситуация, которую президент Трамп унаследовал от [своего предшественника, бывшего] президента [США Джо] Байдена, который позволил этому конфликту начаться. Но он сосредоточен на решении этой проблемы», — резюмировала Ливитт.

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