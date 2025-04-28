Взаимодоверие РФ и КНР в условиях перемен в мире остается неизменным — Ван И

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимная поддержка и доверительные отношения между Москвой и Пекином в условиях перемен в мире остаются неизменными. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Очень приятно вновь видеть давнего друга и всех наших коллег. В прошлом месяце в Москве у нас был интересный, углубленный разговор по стратегическим вопросам, двусторонним отношениям, международной тематике, в частности была подготовка к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне. <…> Намечаются новые изменения международной ситуации, и, судя по всему, перемены — это норма нашего времени. Но то что остается неизменным — это взаимодоверие, взаимная поддержка между Китаем и Россией», — сказал он.