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Нет указаний, что сбой в энергосистеме произошел из-за кибератаки — глава Евросовета

22:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета португалец Антониу Кошта заявил, что на данный момент нет указаний на то, что масштабный сбой в энергосистемах Испании и Португалии произошел из-за кибератаки.

«Я нахожусь в контакте с премьерами Испании и Португалии по масштабному отключению электричества сегодня, — написал он на своей странице в соцсети X. — На данный момент нет никаких указаний на то, что имела место кибератака».

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