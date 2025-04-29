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Патрушев уверен, что будущее Одессы не связано с киевским режимом

10:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — ответил он на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования.

Патрушев указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — уверен помощник президента РФ. «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — добавил он.

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