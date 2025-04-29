Страны БРИКС выступили за взаимное признание ученых степеней

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС провели консультации о возможности взаимного признания ученых степеней с целью облегчить научный и академический обмен между участниками объединения. Об этом сообщается на сайте бразильского председательства в БРИКС.

Представители образовательных ведомств сообщества провели встречу в режиме видеоконференции и выразили желание создать упрощенные процедуры признания ученых степеней и академических квалификаций. «Страны БРИКС согласны с тем, что необходимо диверсифицировать опыт управления высшим образованием», — заявил советник по международным делам Министерства образования Бразилии Франсиску Фигейреду да Соуза.