Страны БРИКС выступили за взаимное признание ученых степеней
10:05 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС провели консультации о возможности взаимного признания ученых степеней с целью облегчить научный и академический обмен между участниками объединения. Об этом сообщается на сайте бразильского председательства в БРИКС.
Представители образовательных ведомств сообщества провели встречу в режиме видеоконференции и выразили желание создать упрощенные процедуры признания ученых степеней и академических квалификаций. «Страны БРИКС согласны с тем, что необходимо диверсифицировать опыт управления высшим образованием», — заявил советник по международным делам Министерства образования Бразилии Франсиску Фигейреду да Соуза.
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