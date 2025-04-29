Продолжение украинского конфликта не принесет победы Киеву - Вэнс
11:05 29.04.2025 Источник: Интерфакс
Продолжение военных действий не поможет Киеву одержать верх в конфликте с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в основных средствах массовой информации бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
По его мнению, если так будет продолжаться, то это "может привести к перерастанию в ядерную войну".
"Это должно прекратиться. Политика этой администрации заключается в том, чтобы это прекратилось", - заявил вице-президент США.
Он отметил, что в отношении возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной настроен более оптимистично, чем две недели назад.
НОВОСТИ
- 12:32 29.04.2025
- Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
- 12:20 29.04.2025
- Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков
- 12:15 29.04.2025
- Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства
- 12:05 29.04.2025
- Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
- 12:00 29.04.2025
- Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев
- 11:32 29.04.2025
- Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин
- 11:20 29.04.2025
- 13 стран будут работать с РФ и КНР над созданием лунной станции — Роскосмос
- 11:00 29.04.2025
- Китаю грозит демографический кризис — Маск
- 10:32 29.04.2025
- Пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина — редколлегия WSJ
- 10:20 29.04.2025
- Как минимум 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать