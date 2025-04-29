Продолжение украинского конфликта не принесет победы Киеву - Вэнс

11:05 Источник: Интерфакс

Продолжение военных действий не поможет Киеву одержать верх в конфликте с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в основных средствах массовой информации бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

По его мнению, если так будет продолжаться, то это "может привести к перерастанию в ядерную войну".

"Это должно прекратиться. Политика этой администрации заключается в том, чтобы это прекратилось", - заявил вице-президент США.

Он отметил, что в отношении возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной настроен более оптимистично, чем две недели назад.