Трамп признал, что США, Европа и Киев виновны в конфликте на Украине — Медведев
15:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп, обвинив своего предшественника Джо Байдена в кризисе на Украине, по сути, признал, что ответственность за конфликт несут Соединенные Штаты, Европа и киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Сейчас для европейских политиков все в очередной раз перевернулось с ног на голову: нынешний президент США [Дональд Трамп] набрался мужества и назвал ответственным за украинский кризис вовсе не Россию, как это твердили на протяжении многих лет. Но по понятным политическим законам он назвал ответственным своего предшественника (Джо Байдена — прим. ТАСС). По сути, это признание, что ответственность несут США, Европа и киевские убийцы во главе с окончательно сошедшим с ума руководством», — заявил зампред СБ РФ, выступая с лекцией на форуме «Знание. Первые».
НОВОСТИ
- 15:32 29.04.2025
- Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС
- 15:12 29.04.2025
- 19 российских моряков остаются на борту Seven Pearls рядом с йеменским портом Рас-Иса
- 14:50 29.04.2025
- В Москве открылся первый туристско-банковский офис Сбера
- 14:45 29.04.2025
- На Зеленый марафон за месяц до старта зарегистрировалось более 60 тысяч участников
- 14:32 29.04.2025
- Выросла доля заемщиков МФО, имеющих более 5 действующих займов — ЦБ
- 14:12 29.04.2025
- Индекс усталости немцев от санкций против России почти достиг пика — опрос
- 14:00 29.04.2025
- Даже западные лидеры верят в фейки собственной пропаганды об Украине — эксперт
- 13:32 29.04.2025
- ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
- 13:20 29.04.2025
- В Кремле не стали комментировать слова о якобы «новых заданиях» для военных КНДР
- 13:05 29.04.2025
- Трибунал «Нюрнберг 2.0» нужно создать после завершения конфликта на Украине — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать