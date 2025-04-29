Трамп признал, что США, Европа и Киев виновны в конфликте на Украине — Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, обвинив своего предшественника Джо Байдена в кризисе на Украине, по сути, признал, что ответственность за конфликт несут Соединенные Штаты, Европа и киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас для европейских политиков все в очередной раз перевернулось с ног на голову: нынешний президент США [Дональд Трамп] набрался мужества и назвал ответственным за украинский кризис вовсе не Россию, как это твердили на протяжении многих лет. Но по понятным политическим законам он назвал ответственным своего предшественника (Джо Байдена — прим. ТАСС). По сути, это признание, что ответственность несут США, Европа и киевские убийцы во главе с окончательно сошедшим с ума руководством», — заявил зампред СБ РФ, выступая с лекцией на форуме «Знание. Первые».