19 российских моряков остаются на борту Seven Pearls рядом с йеменским портом Рас-Иса

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

19 российских моряков находятся на борту нефтяного танкера Seven Pearls вблизи йеменского порта Рас-Иса, который подвергся американской атаке. Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

«На судне Seven Pearls, которое стоит рядом с портом Рас-Иса на безопасном расстоянии от берега, остаются 19 россиян. Мы надеемся, что судно не находится в зоне американских ударов по портовой инфраструктуре. Все необходимое у российских моряков есть на борту», — сказал дипломат.

Как отметил Кудров, российское посольство поддерживает связь с экипажем танкера и судовладельцем.