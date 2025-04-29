19 российских моряков остаются на борту Seven Pearls рядом с йеменским портом Рас-Иса
15:12 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
19 российских моряков находятся на борту нефтяного танкера Seven Pearls вблизи йеменского порта Рас-Иса, который подвергся американской атаке. Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.
«На судне Seven Pearls, которое стоит рядом с портом Рас-Иса на безопасном расстоянии от берега, остаются 19 россиян. Мы надеемся, что судно не находится в зоне американских ударов по портовой инфраструктуре. Все необходимое у российских моряков есть на борту», — сказал дипломат.
Как отметил Кудров, российское посольство поддерживает связь с экипажем танкера и судовладельцем.
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